Газовщики в Хабаровском крае по-новогоднему спишут должникам пени

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-03T09:29:25+03:00

Для этого неплательщикам нужно будет погасить основной долг

Изменить размер текста: A A

Газовщики в Хабаровском крае подготовили для потребителей-должников сюрприз. Они готовы списать пени по всем имеющимся задолженностям. Для этого неплательщикам нужно выполнить условие - оплатить основной долг за услуги газоснабжения и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Акция «новый год без долгов» будет длиться с 1 по 31 декабря.

Как сообщили в пресс-службе «Газэнергосеть Хабаровск», акция рассчитана на потребителей сжиженного углеводородного газа. Факт списания отразят в квитанции за январь 2020 года.

Отметим, что цель акции не допустить рост задолженности абонентов, которые используют в быту сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан). Более подробную информацию по участию можно получить в абонентских отделах по месту жительства. Адреса и телефоны этих подразделений можно найти в квитанции за услуги газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU