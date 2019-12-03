В Биробиджане начнут отправлять письма Деду Морозу

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-03T11:35:50+03:00

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В Биробиджане с 6 по 25 декабря 2019 года в общественной приемной управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области будут принимать письма для Деда Мороза. Маленькие горожане сами или с помощью родителей могут написать письмо сказочному герою и рассказать о своих самых заветных желаниях.

- Пока взрослые, родители или бабушки и дедушки консультируются у специалистов ведомства, дети смогут оформить послание для новогоднего волшебника. Позже собранную корреспонденцию перенаправят главному Деду Морозу страны в Великий Устюг, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЕАО. - Письма для Деда Мороза будут принимать по адресу ведомства: улица Шолом-Алейхема, 17, кабинет 25.

Напомним, в городе идет подготовка к Новому году. На площади имени Ленина в этом году установят 25-метровую искусственную ель.

ИСТОЧНИК KP.RU