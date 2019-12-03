В ЕАО вор неудачно обналичил деньги с чужой карты под «присмотром» камеры

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-03T11:34:44+03:00

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Житель Облучья после похода в гости остался без телефона и банковской карты. Накануне 28-летний горожанин навестил вместе со своим приятелем одну знакомую, у которой быстро, что называется, сообразили застолье.

- Во время общения друзья выпивали, потом заявитель разрешил приятелю взять карту и сообщил ему пин-код, чтобы тот сходил за сигаретами и спиртным. Вскоре потерпевший получил и первое, и второе, ему вернули карту. Однако, когда он уходил из гостей, то умудрился забыть «пластик» и телефон, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Утром заявитель пришел забрать имущество, но его уже не было. Позже он возле калитки нашел карту и пошел с ней с магазин, где и обнаружил пропажу на 11 тысяч рублей. Он обратился в полицию, правоохранители выяснили, что к хищению имущества причастен друг заявителя. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда снимал деньги с карты потерпевшего. Сам фигурант свою вину не признал, утверждал, что не брал карту, деньги с нее не снимал. По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU