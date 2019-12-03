В Биробиджане заработает новогодняя ярмарка

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-03T11:32:23+03:00

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В Биробиджане 14 декабря стартует Новогодняя ярмарка. Это мероприятие устраивают для того, чтобы горожане в одном месте могли купить всю необходимую праздничную атрибутику. Торговые точки будут работать до 31 декабря по графику: с 10:00 до 19:00.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, торговые точки будут располагаться по адресам: улица Шолом-Алейхема, 5 (Арбат), улица Широкая, 8, улица Шолом-Алейхема, 88 (Безымянка) и улица Пионерская, 86 (Дом быта). Покупатели смогут купить елочные игрушки, гирлянды, мишуру, рождественские сувениры и елки. Также в ассортименте будут мороженое и торты.

Отметим также, что пиротехническую продукцию планируют продавать в торговой точке по адресу улица Пионерская, 86. Чтобы горожанам легче было сориентироваться, это 20 метров на северо-запад от дома. Еще одна торговая точка будет находиться на улице Шолом-Алейхема, 10 – это 96 метров на юго-восток от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU