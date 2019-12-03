Хабаровчане придумывают название для нового стадиона в поселке имени Горького

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-03T11:42:48+03:00

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В Хабаровске в конце декабря планируют сдать новый стадион, который сейчас возводят в поселке имени Горького. Сооружение, расположенное на улице Воровского пока не имеет названия. Исправить эту проблему городские власти решили при поддержке местных жителей. Для этого объявили конкурс на лучшее наименование объекта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предложения будут принимать до 15 декабря. Конкурс проходит на странице городского управления физической культуры и спорта в социальной сети «Инстаграм» (@ufks27). К слову, от хабаровчан уже поступили первые варианты - «Простор», «Креатив», «Импульс», «Хабаров», «Волна». По итогу выберут три наиболее подходящих названия. Из них путем голосования, которое пройдет с 16 по 23 декабря, определят финальный. Автор лучшего варианта получит диплом и ценный подарок.

Напомним, на территории стадиона будут поля для игры в бейсбол, футбол и хоккей с мячом. Также здесь обустроят административное здание, где предусмотрены раздевалки, пункт проката коньков и тренажерный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU