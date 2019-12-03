СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-03T12:03:43+03:00

Хабаровчанин победил на Первенстве мира по всестилевому карате ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Даниил Кулик с трудом прошел первый поединок, а потом почти легко дошел до победы

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В Москве завершилось Первенство и Чемпионат мира по всестилевому карате. За победу на этих соревнованиях боролись больше полутора тысяч сильнейших спортсменов из 36 стран мира. В общей сложности на Первенстве разыграли 183 комплекта наград. В общекомандном зачете национальная сборная страны заняла первое место. В ее составе были три спортсмена из Хабаровского края.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, хабаровчанину Евгению Ерохину досталось второе место в дисциплине «поединки в средствах защиты» в весовой категории до 90 килограммов. Константин Якутин занял четвертое место в двоеборье. Победителем в дисциплине ограниченный контакт среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 50 килограммов стал хабаровчанин Даниил Кулик.

У Даниила сложным был первый поединок. Он закончился ничьей, дополнительным временем и боем до первого технического действия. Хабаровчанин смог вырвать победу. Остальные поединки прошли с большим преимуществом нашего спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU