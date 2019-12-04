СЕГОДНЯ 01:31 2019-12-04T01:31:47+03:00

В Дальневосточном художественном музее цену за вход скинули до 50 рублей Фото: Дальневосточный художественный музей

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В Дальневосточном художественном музее решили устроить беспрецедентную акцию. Вход для жителей и гостей Хабаровска снизили до 50 рублей. Посетить культурное учреждение по столь выгодной цене можно будет до 29 декабря.

Как сообщили в пресс-службе музея, за эту символическую плату можно будет посетить четыре зала русского искусства и посмотреть иконопись, парсуны, портреты, пейзажи. Среди представленных работ картины кисти Врубеля, Серова, Репина, Крамского, Бенуа, Коровина, Кустодиева, Добужинского и Васнецова.

Также для посещения будут доступны четыре зала западноевропейского искусства - Италии, Германии, Голландии и Фландрии, Франции. Здесь посетители смогут полюбоваться работами Тициана, Гарофало, Яна Брейгеля (Старшего), Коро, О. Верне и Яна ван Гойена. Кроме того, будут работать выставки декоративно-прикладного искусства народов Дальнего Востока «Амур-река традиций» и декоративно-прикладного искусства Китая «Вечная юность древних традиций».

Отметим, что со 2 января стоимость билета станет прежней - 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU