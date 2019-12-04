2019-12-04T01:32:30+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 4 декабря 2019 года: днем до -14, небольшой снег

Погода в Биробиджане без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 4 декабря 2019 года: днем до -14, небольшой снегПогода в Хабаровске на 4 декабря 2019 года: днем до -14, небольшой снегФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -13-15.

В Хабаровске небольшой снег температура ночью от -16 до -18, днем от -12 до -14, ветер юго-западный 15-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 4 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -13-15.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 23-28 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 14-19 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -8-10.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -14-16.

В Николаевске-на-Амуре сильный снег, метель. Ветер северо-западный 23-28 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем -2-4.

В Охотске без осадков. Ветер северный 17-22 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -11-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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