Пьяная пассажирка в Комсомольске не удержалась от соблазна порулить

СЕГОДНЯ 02:18 2019-12-04T02:18:59+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре автовладелец оставил своей машине знакомую и пошел в магазин. Когда он вернулся, то не нашел, ни 21-летней подруги, ни своего автомобиля. Через некоторое время обе нашлись. Правда, машина разбилась о забор, а девушка так и продолжала сидеть в салоне, но уже в кресле водителя.

- Как стало известно, виновница дорожной аварии не справилась с управлением и въехала в забор. На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Правоохранители стали разбираться в случившемся и выяснили, что девушка хотела покататься по улицам города. При этом за руль она села в нетрезвом виде, - рассказали в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

В отношении 21-летней фигурантки уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». На время разбирательств она будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU