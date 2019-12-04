Бизнесмены Хабаровска оценили перспективу вести свое дело в колонии
Представители хабаровского бизнес-сообщества отправились на производственный участок колонии строгого режима №13. Им интересно было узнать, насколько реально было бы развивать свое дело на территории исправительного учреждения. Оценить такую перспективу пожелали шесть предпринимателей. Среди них владелец предприятия по изготовлению мягкой мебели, хозяин популярной в городе сети кафе восточной кухни, владелец швейного предприятия, собственник пиротехнического магазина, и учредитель нефтеперерабатывающей компании, планирующий расширить сферу своей деятельности.
- Визитерам показали производственный участок площадью более девяти тысяч квадратных метров. Из них около трех тысяч сейчас свободны. Посетители увидели свободные рабочие цеха, технологическое и вспомогательное оборудование. Также им презентовали уже запущенные производства с участием краевых предпринимателей, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю.
Отметим, что в колонии на сегодняшний день организовали производство в области деревообработки, металлообработки, авторемонта. Также в учреждении занимаются растениеводством и животноводством, изготовлением швейной и сувенирной продукции. Во время экскурсии посетители были впечатлены увиденным и поверили, что у взаимодействия УФСИН и бизнеса хорошие перспективы.
ИСТОЧНИК KP.RU