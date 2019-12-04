СЕГОДНЯ 03:24 2019-12-04T03:24:56+03:00

На трассе «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре» действует временное ограничение Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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На трассе «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре» ввели временное ограничение на движение пассажирских автобусов. Работу общественного транспорта приостановили в связи с плохими погодными условиями. Напомним, 3-4 декабря регион оказался во власти непогоды, которую продиктовал очередной циклон.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в регионе отмечают выпадение снега, местами метель. В связи этими обстоятельствами условия видимости для водителей становятся недостаточными. Также возникновению аварий на дорогах способствуют образование снежного наката.

Ограничение на проезд пассажирских автобусов действует в направлении Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, на участке подъезд к Комсомольску-на-Амуре,72 – 170 километр. Запрет на проезд будет действовать до устранения последствий неблагоприятных условий.

Автолюбителей края убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, воздержитесь от поездок, если такая возможность имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU