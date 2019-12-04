Работу паромной переправы «Ванино-Холмск» приостановили 4 декабря

СЕГОДНЯ 03:50 2019-12-04T03:50:35+03:00

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Работу паромной переправы «Ванино-Холмск» приостановили в связи с плохими погодными условиями. Ранее сообщалось, что из-за очередного циклона в Хабаровском крае выпало много снега, местами метель. На побережье Татарского пролива отмечают усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Запрет на движение судом между Ванино и Хомском вступил в силу 4 декабря в 3:00. Паромы «Сахалин 9» и «Сахалин 10» находятся в порту Ванино, паром «Сахалин №8 на ремонте. Оповещение по портам произведено. Ориентировочно возобновить работу паромной переправы планируют к исходу суток. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Отметим также, что билеты на паромы продают только при его подходе в Холмск. Это вынужденная мера, так как движение судов зависит от погодных условий и загрузки. Пассажиры могут получить более подробную информацию в диспетчерской службу морского порта. Пассажиров, ожидающих отправки, в помещении морского порта на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU