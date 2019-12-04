В Хабаровске наказали сразу семь пьяных авиапассажиров, не улетевших в Иркутск

СЕГОДНЯ 04:04 2019-12-04T04:04:45+03:00

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В Хабаровске с самолета сняли сразу семь пьяных пассажиров, которые намеревались улететь из Хабаровска в Иркутск. Эти люди по пути на борт самолета привлекли к себе внимание не совсем адекватным поведением. В выдвижном рукаве для прохода на борт воздушного судна мужчины шли не совсем уверенно, некоторые и вовсе не могли передвигаться самостоятельно.

- О странных личностях диспетчер службы авиационной безопасности доложил сотрудникам транспортной полиции. Последние в свою очередь доставили всю компанию в дежурную часть. Среди нарушителей были жители республики Бурятия в возрасте от 35 до 63 лет, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчины действительно пьяны. Этих пассажиров привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. В качестве наказания каждому из них выписали штраф, размер которого варьируется от 500 до 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU