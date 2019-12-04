В школах на севере Хабаровского края отменили занятия из-за циклона

СЕГОДНЯ 04:23 2019-12-04T06:20:29+03:00

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Из-за циклона в школах Николаевского и Ульчского районов отменили занятия. В поселке Многовершинный Николаевского района не работает детский сад, а в Комсомольском районе приостановили подвоз детей по всем маршрутам. В Нанайском районе не вышли в рейс школьные автобусы, курсирующие между поселениями Синда и Маяк, а также Дада и Найхин. В Ванино и в селе Владимировка района имени Полины Осипенко отменили занятия в начальных классах.

По информации Дальневосточного УГМС, сегодня, 4 декабря, во власти непогоды окажутся Николаевский и Ульчский районы. Синоптики прогнозируют здесь снег, местами сильный, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду. Затронет циклон центральные и северные районы края.

В Хабаровском крае продолжается работа по ликвидации последствий циклона. Непогода принесла в регион снег, метель и сильный ветер. В связи с этим ввели ограничения на движение пассажирских автобусов на трассе «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре» и на краевой дороге «Селихино – Николаевск-на-Амуре». На этих участках выставили посты ГИБДД. По остальным дорогам движение обеспечено.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в работе по ликвидации последствий циклона задействовали 212 единиц техники. С ее помощью убирают наледь и снежный накат на дорогах.

Отметим также, что из-за плохих погодных условий закрыли аэропорты Николаевска-на-Амуре, поселка Херпучи и Советской Гавани. В аэропорту села Чумикан 4 декабря задержали вылеты до 12:30. Рейс «Охотск-Нелькан» совершают без промежуточной посадки в Николаевске-на-Амуре. Приостановили работу паромной переправы «Ванино – Холмск».

ИСТОЧНИК KP.RU