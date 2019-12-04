В Хабаровском крае осудили пьяного пассажира поезда, оскорбившего полицейского

СЕГОДНЯ 04:54 2019-12-04T06:18:39+03:00

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В Хабаровском крае осудили жителя поселка Новый Ургал, который позволил себе прилюдно оскорбить полицейского. Из материалов дела следует, что страж порядка, выполняя свою работу во время дежурства, всего лишь не пускал пьяного нарушителя в поезд. Однако в ответ на свои действия он услышал в свой адрес много неприличных слов.

- Пассажир публично оскорбил представителя власти грубой нецензурной бранью, чем унизил его честь, авторитет и достоинство. Поэтому в отношении него возбудили и расследовали уголовное дело, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Пассажира суд признал виновным в совершении инкриминируемого преступления. В качестве наказания ему назначили штраф в сумме 15 тысяч рублей. Вполне возможно, что расставшись с этой суммой, мужчина впредь будет обдумывать каждое сказанное слово. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU