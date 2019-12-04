2019-12-04T05:32:26+03:00
Происшествия

В Хабаровске осудят двух подозреваемых в изнасиловании женщины

На скамье подсудимых окажутся фигуранты в возрасте 26 и 28 лет
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске осудят двух подозреваемых в изнасиловании женщиныВ Хабаровске осудят двух подозреваемых в изнасиловании женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице на скамью подсудимых сядут два молодых человека, которых обвиняют в изнасиловании женщины. По предварительной информации, неприятный инцидент случился в начале сентября этого года возле одного из кафе в Железнодорожном районе города.

- Фигурантам уголовного дела 26 и 28 лет. Их задержали в ходе расследования. Следователи уже собрали доказательную базу, сами подозреваемые позже признались в содеянном, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении. Дальнейшую судьбу задержанных решат служители Фемиды.

Для справки: в Хабаровском крае по итогам работы за девять месяцев 2019 года правоохранители смогли раскрыть 98 процентов преступлений против половой неприкосновенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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