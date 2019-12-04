Хабаровчан спрашивают, как преодолеть социальное неравенство

СЕГОДНЯ 05:51 2019-12-04T05:51:08+03:00

Чтобы высказать свое мнение, нужно пройти онлайн-опрос

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Жителей Хабаровска и Хабаровского края приглашают участвовать в онлайн-опросе на тему «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления». Его проводят в рамках подготовки к Международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России». Это мероприятие организуют в Общественной палате России 10 декабря.

Как отметили в пресс-службе краевой Общественной палаты, конференция станет логичным продолжением работы, направленной на усиление роли гражданского общества в определении политики снижения неравенства. Участники этого события попытаются собрать воедино и проанализировать успешные мировые практики, выработать новые пути в решении вопроса о социальном неравенстве.

Чтобы оставить свое мнение, пожалуйста, перейдите по ссылке. Полученную информацию будут использовать в обобщенном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU