Хабаровчан спрашивают, как преодолеть социальное неравенство
Жителей Хабаровска и Хабаровского края приглашают участвовать в онлайн-опросе на тему «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления». Его проводят в рамках подготовки к Международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России». Это мероприятие организуют в Общественной палате России 10 декабря.
Как отметили в пресс-службе краевой Общественной палаты, конференция станет логичным продолжением работы, направленной на усиление роли гражданского общества в определении политики снижения неравенства. Участники этого события попытаются собрать воедино и проанализировать успешные мировые практики, выработать новые пути в решении вопроса о социальном неравенстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU