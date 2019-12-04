Водители иномарок пострадали в лобовом столкновении в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-04T06:32:14+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 3 декабря, на улице Совхозной случилось лобовое столкновение двух иномарок. По предварительной информации, утром машина Toyota Corsa двигалась в сторону улицы Кола Бельды. В районе дома №79 водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время ехала Subaru Impreza.

Как сообщил информированный источник, водитель второй машины также нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В отношении обоих водителей составили административные протоколы.

Известно, что автолюбительница повредила руку, ударилась лицом и коленями. Ее доставили в травматологическое отделение. Водителя Subaru Impreza госпитализировали с автотравмой, закрытой травмой грудной клетки, закрытым переломом грудины. Оба пострадавших в момент аварии были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU