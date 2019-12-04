2019-12-04T07:09:45+03:00
Общество

Семья в Биробиджане почти зашла в горящий дом

Хозяева открыли дверь, заметили дым и вызвали пожарных
Александр ШТААЛЬ
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Семья в Биробиджане почти зашла в горящий домСемья в Биробиджане почти зашла в горящий домФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Семья в Биробиджане чуть не осталась без крыши над головой из-за пожара. Хозяева обнаружили возгорание, когда открыли дверь и почти зашли в дом. Помещение уже наполнилось дымом. Горожане кинулись звонить в пожарную службу.

- По предварительной информации горели полы возле печки. Это случилось, потому что непотушенные угли выпали на поверхность, где не было предтопочного листа. Пламя постепенно набирало силу, пока собственники отсутствовали, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы смогли предотвратить распространение огня. Стихия успела повредить полы на площади четыре квадратных метра. Во время происшествия никто не пострадал. С виновниками пожара уже побеседовали специалисты. Они напомнили, что за нарушения правил пожарной безопасности может наступить административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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