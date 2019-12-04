2019-12-04T07:53:33+03:00
Экономика

Инвестпроект «Росатома» планируют освоить в Хабаровском крае

Для этого задействуют площадки ТОР «Комсомольск» и «Хабаровск»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Инвестпроект «Росатома» планируют освоить в Хабаровском краеИнвестпроект «Росатома» планируют освоить в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Российский государственный холдинг «Росатом» в 2020 году собирается реализовать свой инвестпроект в Хабаровском крае. Речь идет о размещении сборочного производства на площадке ТОР «Комсомольск», а также сельскохозяйственного оборудования на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Напомним, работа в этом направлении началась еще в июле 2019 года на конференции-выставке «Майнекс Дальний Восток 2019».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, работу проведут в рамках соглашения о сотрудничестве. Этот документ подписали представители Агентства инвестиций и развития региона, а также дочернее предприятие госкорпорации - компания ПАО «ППГХО».

Отметим, что сельскохозяйственные и горно-добывающие предприятия региона уже высказали свою заинтересованность в покупке техники компании ППГХО. Также местные бизнесмены готовы воспользоваться услугами по ремонту и обслуживанию имеющегося в работе специализированного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24