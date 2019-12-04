В биробиджанской школе закрыли столовую из-за коммунального бедствия

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-04T08:28:41+03:00

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В областной столице в школе №4 на 10 дней закрыли столовую. Это вынужденная мера в связи с коммунальным происшествием, в результате которого случилось подтопление помещения.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, воду попытались откачать силами МУП «Водоканал», но нужного результата данная работа не дала. На месте происшествия уже работала специальная комиссия. Ее возглавила заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуры.

Участники комиссии обследовали повреждение, после чего приняли решение провести ремонтные работы и вскрыть полы. Решение о закрытии столовой вступает в силу сегодня, 4 декабря. Однако школьники голодным не останутся, даже не смотря на это обстоятельство. Вопрос питания на период действия ограничения уже решают с руководством Роспотребнадзора Еврейской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU