2019-12-04T08:57:46+03:00
Происшествия

В Комсомольске задержали гаражного хранителя боеприпасов

Во время обыска у него нашли 115 охотничьих патронов различного калибра
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске задержали гаражного хранителя боеприпасовВ Комсомольске задержали гаражного хранителя боеприпасовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полицейские с помощью сотрудников УФСБ задержали горожанина, незаконно хранившего боеприпасы. Местный 45-летний житель спрятал патроны в своем гараже. Все эти опасные предметы были разного калибра. Во время досмотра правоохранители изъяли в общей сложности 114 боеприпасов.

- Экспертиза установила, что часть изъятого является боеприпасами к различному нарезному огнестрельному оружию. Сам фигурант рассказал, что раньше у него был самозарядный охотничий карабин. Разрешительные документы на него имелись. Потом он продал оружие, а боеприпасы оставил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный рассказал, что боеприпасы он иногда используются при стрельбе из имеющегося у него оружия. С документами у него опять же все в порядке. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение боеприпасов». Пока идут разбирательства, фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24