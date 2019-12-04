В Комсомольске задержали гаражного хранителя боеприпасов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-04T08:57:46+03:00

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Полицейские с помощью сотрудников УФСБ задержали горожанина, незаконно хранившего боеприпасы. Местный 45-летний житель спрятал патроны в своем гараже. Все эти опасные предметы были разного калибра. Во время досмотра правоохранители изъяли в общей сложности 114 боеприпасов.

- Экспертиза установила, что часть изъятого является боеприпасами к различному нарезному огнестрельному оружию. Сам фигурант рассказал, что раньше у него был самозарядный охотничий карабин. Разрешительные документы на него имелись. Потом он продал оружие, а боеприпасы оставил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный рассказал, что боеприпасы он иногда используются при стрельбе из имеющегося у него оружия. С документами у него опять же все в порядке. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение боеприпасов». Пока идут разбирательства, фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU