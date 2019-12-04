СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-04T09:30:57+03:00

В Комсомольске в горящей квартире на 10 этаже нашли тело мужчины и труп собаки Фото: Николай ХИЖНЯК

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре от пожара спасли женщину. Пострадавшая стояла на балконе на 10 этаже, громко кричала, привлекая к себе внимание, из окон вырывался огонь. Такую картину увидели прибывшие пожарные. О происшествии стало известно сегодня, 4 декабря.

- Огнеборцы отправились на вызов к многоэтажке, расположенной на Московском проспекте. Они оперативно провели разведку задымленных помещений, ликвидировали огонь, женщину благополучно эвакуировали с балкона горящей квартиры. В помещении обнаружили бездыханное тело мужчины и труп собаки. Пострадавшая от медицинской помощи отказалась, - рассказали пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В общей сложности огонь успел повредить территорию площадью 48 квадратных метров. От пламени пострадали домашние вещи, мебель в коридоре и комнатах квартиры. По предварительной информации, пожар начался со стороны входной двери из предбанника на лестничной клетке. Причиной произошедшего пока назвали аварийную работу электросети.

ИСТОЧНИК KP.RU