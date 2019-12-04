2019-12-04T10:59:47+03:00
Недвижимость

Биробиджанскую «управляйку» наказали за захламленные дворы на улице Школьной

Компании придется заплатить штраф в 250 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанскую «управляйку» наказали за захламленные дворы на улице ШкольнойБиробиджанскую «управляйку» наказали за захламленные дворы на улице ШкольнойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Биробиджане управляющую компанию собираются привлечь к административной ответственности. Причина тому - горы мусора, которые скопились на территории жилых домов по улице Школьной. Они образовались только потому, что в организации не хотели соблюдать санитарные требования и вовремя не вывозили отходы.

Мусор накапливался в выгребных ямах в жилом секторе. Как результат, возникал дискомфорт у местных жителей, угроза их жизни и здоровью. Решить проблему удалось только после вмешательства прокуратуры. В конце концов, управляющая организация установила контейнеры для сбора отходов.

Как сообщили в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре, организацию привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору и накоплению отходов производства и потребления. В качестве наказания определили штраф в сумме 250 тысяч рублей. В свою очередь представители «управляйки» хотели обжаловать решение, но в Биробиджанском районном суде оставили приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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