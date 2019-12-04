СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-04T10:55:46+03:00

В Хабаровском крае у домовладельца забрали больше двух килограммов наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Запрещенные вещества он хранил у себя на участке

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В Советской Гавани полицейские изъяли из оборота больше двух килограммов наркотиков. Запрещенные вещества хранил 51-летний местный житель. Мужчина припрятал у себя на участке марихуану и гашишное масло. И первое, и второе нашли во время обыска.

Как сообщили в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю, наркотики находились в помещении хозяйственной постройки. Растительная масса была расфасована по пакетам.

В отношении домовладельца уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Пока идут разбирательства, фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. За такой проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до 10 лет. Судьбу домовладельца решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU