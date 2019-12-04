2019-12-04T11:06:29+03:00
Общество

«Чем можно и нужно гордиться?»: в Хабаровске школьники написали итоговое сочинение

Проверку знаний прошли почти три тысячи учеников
Ольга КИВА
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«Чем можно и нужно гордиться?»: в Хабаровске школьники написали итоговое сочинение«Чем можно и нужно гордиться?»: в Хабаровске школьники написали итоговое сочинениеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Хабаровске 11-классники сегодня, 4 декабря, написали итоговое сочинение. Проверку знаний прошли две тысячи 739 учеников. Большинство ребят пожелали написать сочинение, 25 учеников выбрали изложение.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, темы работ опубликовали за 15 минут до начала проверки, то есть в 9:45, на сайтах Минобрнауки края и регионального центра оценки качества образования. Ученикам предлагали поразмышлять на темы: «Согласны ли Вы с позицией княжны Марьи: «Мы не имеем права наказывать»?», «Что помогает человеку не отчаяться в сложной жизненной ситуации?», «Меняются ли со временем понятия о добре и зле?», «Чем можно и нужно гордиться?» и «Какое значение в любви имеет взаимопонимание?».

Напомним, что проверять работы будут в соответствии с едиными требованиями. Среди критериев оценки соответствие теме, аргументация, композиция и логика рассуждения. Также ребята должны были учесть объем текста - не менее 350 слов. Во время написания сочинения школьникам разрешили пользоваться орфографическим и толковым словарями, которые лежали на партах. Проверку знаний провели в классах, оборудованных стационарными и переносными металлоискателями и системой видеонаблюдения. Ученикам запретили пользоваться телефонами, фото- и видеоаппаратурой. Результат озвучат после 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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