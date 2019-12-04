2019-12-04T11:55:01+03:00
Общество

Торговцев в Хабаровском крае предупредили о последствиях торговли жевательным никотином

В регионе зафиксировали факты продажи такой продукции несовершеннолетним
Александр ШТААЛЬ
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Торговцев в Хабаровском крае предупредили о последствиях торговли жевательным никотиномТорговцев в Хабаровском крае предупредили о последствиях торговли жевательным никотиномФото: Евгения ГУСЕВА
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Торговцев в Хабаровском крае предупредили об ответственности за торговлю жевательным никотином. Речь идет о продукции вроде снюса с наименованиями «OXY», «KASTA», «NICTECH» и другими. Отметим, что в регионе зафиксировали случаи продажи никотиновых подушечек несовершеннолетним через вендинговые автоматы и в специализированных отделах по продаже табака.

Как отметили в краевом министерство сельского хозяйства и торговли, согласно требованиям закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» нельзя торговать оптом и в розницу насваем и табаком сосательным (снюсом).

Напомним, что за нарушение требований наступает административная ответственность. В качестве наказания могут назначить штраф для граждан в от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от семи до 12 тысяч рублей и для юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

За продажу жевательного никотина несовершеннолетним гражданам придется заплатить штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

К жителям края обращаются с просьбой. Если вам стали известны факты о предложениях оптовых продавцов такого вида продукции, пожалуйста, сообщите об этом в управление Министерства внутренних дел по Хабаровскому краю, телефон: 38-73-75. Также информацию принимают в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю по телефону 27-47-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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