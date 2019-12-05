СЕГОДНЯ 00:58 2019-12-05T00:58:07+03:00

Погода в Хабаровске на 5 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Биробиджане 5 декабря без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -21 до -19, днем от -16 до -14, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 5 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -12-14.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 18-23 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -9-11.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -14-16.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -16-18.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 13-18 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -12-14.

ИСТОЧНИК KP.RU