2019-12-05T02:28:24+03:00
Общество

В ЕАО возобновил работу пункт пропуска «Нижнеленинское»

Пассажирские перевозки приостанавливали из-за движения шуги по Амуру
Ольга КИВА
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В ЕАО возобновил работу пункт пропуска «Нижнеленинское»В ЕАО возобновил работу пункт пропуска «Нижнеленинское»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии возобновил работу пункт пропуска «Нижнеленинское». Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни. По информации, предоставленной в ведомстве, выпускать людей за границу, равно как и транспортные средства, и принимать их из-за рубежа начали 4 декабря с 13:00.

Тем, кто уже планирует поездки в сопредельное государство, напоминают, что пункт пропуска будет работать по зимнему графику, то есть с 9:00 до 17:30, выходной - воскресенье.

Как отметил Сергей Кондратьев, начальник Амурзетского таможенного поста, ранее работу пункта пропуска приостанавливали в связи с окончанием летней навигации 5 ноября 2019 года. Далее перевозки пассажиров и багажа выполняли судами на воздушной подушке - «пумах», а с 13 ноября 2019 года из-за движения шуги по Амуру пассажирские перевозки были прекращены.

Пункт пропуска «Амурзет» ориентировочно возобновит работу в середине декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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