2019-12-05T02:50:39+03:00
Происшествия

После аварии в Хабаровске осталось полмашины и не стало человека

Происшествие случилось вчера, 4 декабря, на Воронежском шоссе
Александр ШТААЛЬ
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После аварии в Хабаровске осталось полмашины и не стало человекаПосле аварии в Хабаровске осталось полмашины и не стало человекаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске на Воронежском шоссе столкнулись две иномарки. Происшествие случилось вчера, 4 декабря, на регулируемом перекрестке улиц Трехгорная и Воронежская. По предварительной информации, машина Toyota Vista двигалась в сторону улицы Бондаря. На пересечении дорог водитель должен был уступить дорогу, но не сделал этого и врезался в автомобиль Isuzu.

Как сообщил информированный источник, в аварии пострадал водитель машины Toyota Vista. Его доставили в больницу, в отделение реанимации. Там он и скончался, пока врачи боролись за его жизнь. Известно, что стаж вождения погибшего был пять лет.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах во время управления машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, разметки и сигналов светофора. Помните, маленькая ошибка может закончиться трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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