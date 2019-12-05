В Хабаровске на водителя, отверткой отбивавшегося от полицейских, завели два уголовных дела

СЕГОДНЯ 02:46 2019-12-05T02:49:36+03:00

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В Хабаровске следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, участниками которого стали автолюбитель и полицейские, которые его задержали. Ранее сообщалось, что 27 ноября мужчина уходил от общения с разыскивающим его полицейским, сел в свою машину и скрылся. К слову, в августе этого года его лишили водительских прав после аварии, с которой он сбежал.

- Машину беглеца обнаружили на улице Павла Морозова. Он в тот момент пытался уйти от погони и врезался в иномарку, которая оказалась в этот момент на дороге. Полицейские пытались его задержать, но столкнулись с сопротивлением – мужчина отбивался от них отверткой, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Правоохранителям пришлось применить физическую силу. Однако их действия вызвали неоднозначную реакцию как у горожан, проезжавших мимо места, где случилась авария, так и у следователей. Поэтому в отношении представителей закона возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В отношении автолюбителя идут разбирательства по двум уголовным делам, возбужденным по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU