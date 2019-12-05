2019-12-05T03:04:28+03:00
Недвижимость

В Биробиджане часть домов 5 декабря остались без воды

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на тепловых пунктах
Ольга КИВА
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В Биробиджане часть домов 5 декабря остались без водыВ Биробиджане часть домов 5 декабря остались без водыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Биробиджане сегодня, 5 декабря, отключили горячую воду с нескольких домах. Это вынужденная мера в связи с реконструкцией центральных тепловых пунктов №№6 и 29. Подачу ресурса ограничили в восемь часов утра, возобновить ее планируют по окончании всех работ.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отключения коснутся домов №№23, 25, 26А, 27, 29, 31 и 33, расположенных на улице Шолом-Алейхема, №15 и 17А на улице Пионерской, №№17, 17А и 17Б на улице Димитрова, а также на переулке Театральном №4А. В жилых домах по улицам Школьной №№16, 16А, 18, 18Б, 18В и 21 и Биршоссе №№5 и 5А на время работ приостановят подачу горячей воды, батареи также немного остынут.

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Проводимые ремонтные работы необходимы, чтобы обеспечить безопасность работы все системы отопления в зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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