2019-12-07T02:46:37+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 7 декабря 2019 года: днем до -15, возможен небольшой снег

С каждым днем мороз крепчает
Петр САМСОНОВ
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Погода в Хабаровске на 7 декабря 2019 года: днем до -15, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 7 декабря 2019 года: днем до -15, возможен небольшой снегФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровске возможен снег, температура ночью от -21 до -19, днем от -14 до -12, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-18 метров в секунду.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -12-14.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -8-10.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -15-17.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -21-23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -14-16.

В Охотске без осадков. Ветер северный 13-18 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -12-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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