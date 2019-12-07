СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-07T10:50:25+03:00

В Хабаровске ремонт улицы Каснореченской закончится в 2020 году

В Хабаровске утвержден перечень улиц, которые вошли в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Хабаровске 43 улицы нуждаются в ремонте. В 2020 году предприятиям, занимающимся ремонтом дорожной инфраструктуры в Хабаровске, предстоит привести их в нормативное состояние. На выполнение программы по ремонту выделено более полутора миллиардов рублей из средств городского бюджета.

Нынешний сезон ремонтных работ окончен, и дорожные строители подводят его итоги. Дорожники сообщают, что в порядок приведен 41 участок дорог краевого центра. Улицы Выборгская и Запарина сданы после капитального ремонта.

- В проект были внесены изменения, и он проходил повторную государственную экспертизу. Положительное заключение по проекту реконструкции улицы Краснореченской на участке от Прогрессивной до Богачева было получено только на прошлой неделе,- рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Хабаровск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. За это время строители уже успели привести в нормативное состояние почти 180 километров трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU