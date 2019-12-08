Погода в Хабаровске на 8 декабря 2019 года: в Хабаровске ясно, солнечно, морозно.
В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Температура ночью -29. Днем -16 -23. По ощущениям до -33.
В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью -18 -23. Днем -16 -21. Уровень Амура 72 см. Продолжается ледостав.
В Бикине осадков не ожидается. Солнечно. Свежо. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7 метров. Ночью -28. Днем до -16.
В Советской Гавани и Ванино ясно, солнечно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду, порывы до 10 метров. Ночью -23. Днем -17.
В Комсомольске-на-Амуре солнечно, без осадков. Сильный мороз. Ветер южный, 1-2 метра в секунду. Ночью -38. Днем -21. Уровень Амура у Города Юности 49 см. Ледостав.
В Чегдомыне ясно, солнечно. Сильный мороз. Ветер западный 1 метр в секунду. Днем штиль. Ночью -48. Днем -25 -36. По ощущениям до -46.
В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5 метров в секунду, порывы до 10 метров. Ночью -30. Днем -23. Уровень Амура в устье реки 155 см. Ледостав.
В Охотске облачно, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Ночью -20. Днем -16. Температура воды в Охотском море 2 градуса.
Минимальная температура наблюдалась этой ночью в в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -49. Максимальная в Советской Гавани: -16 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU