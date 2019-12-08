Беременная хабаровчанка на Lexus устроила аварию в центре Хабаровска

СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-08T06:46:25+03:00

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Перекресток улицы Волочаевской и Амурского бульвара уже не первый раз фигурирует в сводках происшествий. Несмотря на то, что он оборудован светофором, ДТП здесь, дело обычное. С одной стороны, водители набирают скорость при подъеме на Волочаевскую. С другой – ровный участок бульвара хочется проскочить побыстрее. Так случилось и утром седьмого декабря. Молодая хабаровчанка на Lexus RX 350 пыталась проскочить перекресток на красный свет и не разминулась с Toyota Vitz.

По сообщению очевидцев 38-летняя женщина форсировала перекресток улицы Волочаевской на приличной скорости. Ее оппонент – 39-летний водитель Toyota Vitz поднимался по Волочаевской в сторону улице Серышева. Мужчина врезался в кроссовер и выбил его за пределы дороги. Lexus улетел на тротуар, где сбил знак пешеходного перехода и едва не врезался в дерево. В ходе ДТП мужчина получил травму спины, его увезли на скорой. В больницу также отправилась и женщина, находящаяся в положении, однако, это была скорее профилактическая мера.

Определить виноватого в аварии помогла запись с видеорегистратора Toyota Vitz. По какой причине автоледи проигнорировала запрещающий сигнал светофора осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU