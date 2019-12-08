2019-12-08T06:46:25+03:00
Происшествия

Беременная хабаровчанка на Lexus устроила аварию в центре Хабаровска

Установить вину женщины помогла запись видеорегистратора
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
От удара Лексус вынесло на тротуар, где он своротил знак пешеходного перехода. Фото: соцсетиОт удара Лексус вынесло на тротуар, где он своротил знак пешеходного перехода. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Перекресток улицы Волочаевской и Амурского бульвара уже не первый раз фигурирует в сводках происшествий. Несмотря на то, что он оборудован светофором, ДТП здесь, дело обычное. С одной стороны, водители набирают скорость при подъеме на Волочаевскую. С другой – ровный участок бульвара хочется проскочить побыстрее. Так случилось и утром седьмого декабря. Молодая хабаровчанка на Lexus RX 350 пыталась проскочить перекресток на красный свет и не разминулась с Toyota Vitz.

По сообщению очевидцев 38-летняя женщина форсировала перекресток улицы Волочаевской на приличной скорости. Ее оппонент – 39-летний водитель Toyota Vitz поднимался по Волочаевской в сторону улице Серышева. Мужчина врезался в кроссовер и выбил его за пределы дороги. Lexus улетел на тротуар, где сбил знак пешеходного перехода и едва не врезался в дерево. В ходе ДТП мужчина получил травму спины, его увезли на скорой. В больницу также отправилась и женщина, находящаяся в положении, однако, это была скорее профилактическая мера.

Определить виноватого в аварии помогла запись с видеорегистратора Toyota Vitz. По какой причине автоледи проигнорировала запрещающий сигнал светофора осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад в поселке Красная речка в пригороде Хабаровска откроют после ремонта весной
Сто тонн неучтенной кеты обнаружили в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 8 декабря 2019 года: в Хабаровске ясно, солнечно, морозно.
В Хабаровске ремонт улицы Каснореченской закончится в 2020 году
В Амурске поймали мошенника, который снимал деньги с потерянной банковской карты
В Хабаровске напали на почтальона и избили не взяв денег
В Хабаровске мужчина три недели жил с убитым другом
Погода в Хабаровске на 7 декабря 2019 года: днем до -15, возможен небольшой снег
В Хабаровске пройдет отпевание трагически погибшего священника Дионисия
Фирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вора
В Хабаровске отметят полувековой юбилей школы №47
В Москве презентовали петроглифы Сикачи-Аляна из Хабаровского края
Житель Хабаровска зарезал собутыльника и несколько дней жил с трупом
В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани
Владимир Путин и Сергей Фургал поздравили с 90-летием хирурга из Хабаровского края