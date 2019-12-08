2019-12-08T10:09:35+03:00
Общество

Назад в будущее: на хабаровском молочном заводе нашли продукцию завышенным сроком годности

Согласно этикеткам «молочка» должна была появиться только через два дня после проверки
Евгения МОЛОТОВА
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Управление Россельхознадзора провело проверку на предприятииУправление Россельхознадзора провело проверку на предприятииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО в ходе мониторинга молочной продукции в системе «Меркурий» были выявлены факты введения молочной продукции с опережающей датой изготовления, а также несоответствия объемов поступающего на предприятие сырья в виде сырого молока и готовой выпускаемой продукции на одном из молокоперерабатывающих предприятий.

Исследование отобранных проб в «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» показало, что производитель использовал растительные компоненты и сухое молоко, не заявленные на упаковке. Это прямое нарушение требований технический регламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».

Управление Россельхознадзора провело проверку на предприятии. 5 декабря представители надзорных органов посетили завод и обнаружили на складе готовой продукции три коробки кисломолочных продуктов, готовых к отправке в торговые сети: «Ряженка» по 0,4 кг, «Варенец» по 0,4 кг, «Йогурт» по 0,180 кг. Если верить этикеткам, эта продукция изготовлена через два дня после проверки – 7 декабря.

Этот товар государственные инспекторы Управления Россельхознадзора изъяли и поместили на изолированное хранение. Проверка предприятия продолжается. Решается вопрос о административного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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