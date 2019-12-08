2019-12-08T12:32:33+03:00
Общество

Два видных здания Хабаровска вошли в рейтинг самых страшных по версии Ильи Варламова

В антирейтинг известный блогер внес Успенский кафедральный собор и Ерофей-арену
Евгения МОЛОТОВА
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На 66-е место Варламов определил ледовую арену «Ерофей». Фото: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяНа 66-е место Варламов определил ледовую арену «Ерофей». Фото: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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Большая часть современной архитектуры рассчитана, мягко сказать, на любителя. Вопросы функциональности и стоимости возведения давно и прочно превалируют над изящными дизайнерскими решениями. Очередной раз подчеркнуть этот факт решил известный московский блогер Илья Варламов. В своем «рейтинге ста самых страшных и бездарных зданий России» он выделил сразу два хабаровских новостроя: ледовую арену «Ерофей» и Успенский собор на Комсомольской площади краевой столицы.

На 66-е место Варламов определил ледовую арену «Ерофей».

- В Хабаровске есть очень стремный дворец спорта «Ерофей», - отмечает блогер в сопроводительном ролике. – Они там играют в хоккей с мечом, они молодцы, но по моему мнению дворец для игры в хоккей с мячом не должен напоминать размалеванный ангар.

Странно, что «Платинум-арена», построенная по схожему проекту, у Ильи Варламова вопросов не вызвала.

23 место в рейтинге занял Успенский собор на Комсомольской площади. По мнению блогера то, что получилось, совершенно не похоже на существовавшее историческое здание.

- Первый собор на этом месте построили в 1886 году, в 30-х годах его взорвали. А В 2002 решили построить заново, - рассказывает Илья Варламов. Если вы увидите фото, то все вопросы отпадут, почему было клево, а получилось, как получилось.

Справедливости ради, стоит отметить, судя по сохранившимся фотографиям старое здание действительно, выглядело куда солиднее.

Возглавил «ТОП-100» универсальный зал «Саранск-арена» из Саранска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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