Самый большой тазик «Оливье» приготовят на новогоднем фестивале в Комсомольске

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-08T14:40:53+03:00

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Новогоднее шоу «Оливье без границ» пройдет 14 и 15 декабря в спорткомплексе «Орлан». В рамках мероприятия, 14 декабря, будет установлен новый рекорд России в номинации «самый большой салат Оливье», который будет занесен в «книгу рекордов России». Также салат-рекордсмен станет самым большим в мире. Минимальный вес салата, как запланировали устроители 3666 килограмм.

- Для чего это нужно? В первую очередь, заявить о том, что Комсомольск это не только инженерная столица края, - объяснили устроители шоу. - Показать, что Комсомольск способен на большее, что жители города могут быть одной большой и дружной командой. Доказать, что все вместе мы можем устроить большое новогоднее чудо.

15 декабря «Оливье»-рекордсмен смогут купить все желающие, а деньги, вырученные от акции пойдут в дом малютки и для поддержания зоозащитной организации. Кроме салата, посетителей шоу ждет детская игровая комната с аниматорами, новогодняя фото-зона, фуд-корт и выставка-ярмарка работ дизайнеров и крафтеров, а также шутки и веселые конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU