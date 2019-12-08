2019-12-08T13:19:35+03:00
Происшествия

На Комсомольской трассе полыхала пассажирская «Газель»

К счастью, обошлось без жертв
Евгения МОЛОТОВА
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К счастью, обошлось без жертв. Фото: соцсетиК счастью, обошлось без жертв. Фото: соцсети
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Предположительно, причиной возгорания автомобиля стали неполадки в двигатели отечественного авто. Видеозапись, на которой видно, как полыхает шедевр отечественного автопрома разместили в сети очевидцы произошедшего.

- Инцидент произошел утром 7 декабря на 129 км Комсомольской трассы, неподалеку от села Лидога Нанайского района, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД. – Автомобиль, принадлежащий жителю Комсомольска, загорелся во время движения. Водитель не пострадал, а транспортное средство восстановлению не подлежит. Причину возгорания выявит проверка.

Для тушения возгорания были вызваны пожарные части из близлежащей Лидоги. Они и потушили догоравший микроавтобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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