СЕГОДНЯ 01:32 2019-12-09T01:32:08+03:00

Погода в Хабаровске на 9 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

Погода в Биробиджане без осадков, почти не ветреная

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -16-18.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -28 до -26, днем от -16 до -14, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 9 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -11-13.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -19-21.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -25-27.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -18-20.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU