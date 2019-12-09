2019-12-09T01:32:08+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 9 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков, почти не ветреная
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 9 декабря 2019 года: днем до -16, без осадковПогода в Хабаровске на 9 декабря 2019 года: днем до -16, без осадковФото: Александр ЛАГУТЕЕВ
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -16-18.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -28 до -26, днем от -16 до -14, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 9 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -11-13.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -19-21.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -25-27.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -18-20.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники в Комсомольске прошли «Юнармейский рубеж»
Самый большой тазик «Оливье» приготовят на новогоднем фестивале в Комсомольске
На Комсомольской трассе полыхала пассажирская «Газель»
Два видных здания Хабаровска вошли в рейтинг самых страшных по версии Ильи Варламова
Назад в будущее: на хабаровском молочном заводе нашли продукцию завышенным сроком годности
Житель Комсомольска-на-Амуре пойдет под суд за кражу бритвенных станков
Беременная хабаровчанка на Lexus устроила аварию в центре Хабаровска
Детский сад в поселке Красная речка в пригороде Хабаровска откроют после ремонта весной
Сто тонн неучтенной кеты обнаружили в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 8 декабря 2019 года: в Хабаровске ясно, солнечно, морозно.
В Хабаровске ремонт улицы Каснореченской закончится в 2020 году
В Амурске поймали мошенника, который снимал деньги с потерянной банковской карты
В Хабаровске напали на почтальона и избили не взяв денег
В Хабаровске мужчина три недели жил с убитым другом
Погода в Хабаровске на 7 декабря 2019 года: днем до -15, возможен небольшой снег
В Хабаровске пройдет отпевание трагически погибшего священника Дионисия
Фирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вора
В Хабаровске отметят полувековой юбилей школы №47
В Москве презентовали петроглифы Сикачи-Аляна из Хабаровского края
Житель Хабаровска зарезал собутыльника и несколько дней жил с трупом
В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани
Владимир Путин и Сергей Фургал поздравили с 90-летием хирурга из Хабаровского края