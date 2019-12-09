Школьники в Комсомольске прошли «Юнармейский рубеж»

СЕГОДНЯ 01:31 2019-12-09T01:31:36+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре прошли соревнования по практической стрельбе «Юнармейский рубеж». Организаторами этого мероприятия выступили центр дополнительного образования «Дземги» и местное отделение «Юнармии». Участники состязаний демонстрировали навыки практической стрельбы из электро-пневматического оружия в командном и личном зачетах.

- Итог оценивали, суммируя балы по пяти результатам прохождения полосы каждым членом команды. Они проходили «огневой коридор», поражали из различных положений 14 мишеней. Для этого участникам выделяли по два патрона. При этом за промахи начисляли штрафные баллы, а при поражении 14-й мишени давали бонусный балл, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Победа досталась тем, кто с учетом штрафов затратил меньше времени на прохождение полосы. Среди отличившихся в командно-личном зачете воспитанники военно-спортивного клуба «Шторм», которым досталось первое место, на втором месте команда кадетских классов средней школы №34, а на третьем – юнармейский отряд имени Новосельского.

ИСТОЧНИК KP.RU