СЕГОДНЯ 01:56 2019-12-09T01:56:29+03:00

В Комсомольске ищут одновременно пропавшие три миллиона и посетителя магазина Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Комсомольске -на- Амуре из магазина одновременно пропали три миллиона и посетитель. Предварительно известно, что мужчина зашел в торговую точку под видом покупателя, а потом, улучив удобный момент, забрал выручку и скрылся в неизвестном направлении. по данному инциденту возбудили и расследуют уголовное дело.

- В краже подозревают Сухоплюева Дениса Геннадьевича, 1983 года рождения. Оперативно задержать злоумышленника пока не удалось. К жителям города обращаются с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения фигуранта, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Если вы знаете, где может находиться подозреваемый, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-914-424-11-56 или «02». Любая информация может оказаться чрезвычайно полезной. Анонимность тем, кто позвонит и предоставит информацию, гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU