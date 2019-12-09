Волонтеров в Хабаровском крае обучат в онлайн-вузе «Добро. Университет»

СЕГОДНЯ 02:27 2019-12-09T02:27:03+03:00

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Жителей Хабаровского края готовы обучать в рамках онлайн-вуза социальных наук «Добро. Университет». Это специальная образовательная платформа, где в качестве обучающего материала используют видеоматериалы от представителей экспертного сообщества. Они размещены непосредственно на сайте университета и доступны для просмотра.

- Обучение в таком вузе поможет в своем роде расширить зону добра. Посетителям сайта предлагают пройти базовые и продвинутые курсы. К первым относятся, например, «Общий курс про волонтерство», «Социальное волонтерство», «Поисковое волонтерство», «Событийное (спортивное) волонтерство», «Волонтерство в сфере ЧС», «Волонтерство в медицинской сфере», «Волонтерство в сфере культуры», - рассказали в зоосаде «Приамурский».

В рамках продвинутого курса можно получить информацию по направлению «Курс по продвижению социальных проектов», «Событийное (спортивное) волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры», «Социальное проектирование», «Управление сообществом» и «Волонтерство в медицинской сфере». Более подробная информация на сайте. Информационную поддержку пользователей образовательной платформы оказывают по телефону: 8-499-755-77-34 (доб. 717) и по единому адресу электронной почты: info@dobro.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU