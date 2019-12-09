2019-12-09T03:30:48+03:00
Общество

В ЕАО собака помешала передаче наркотиков осужденному

Запрещенное вещество посетительница завернула в сверток
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО собака помешала передаче наркотиков осужденному ФОТО: УФСИН России по ЕАОВ ЕАО собака помешала передаче наркотиков осужденному ФОТО: УФСИН России по ЕАО
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В Еврейской автономии служебная собака помешала передаче наркотиков в лечебное исправительное учреждение. По предварительной информации, запрещенное вещество находилось в свертке, который посетительница принесла для одного из осужденных на длительное свидание.

- Вещи гостьи начали досматривать, для этого в том числе привлекли служебную собаку. Животное своим поведением обозначило возможное наличие наркотиков. Позже у женщины обнаружили тот самый сверток, обмотанный скотчем. Экспертиза доказала, что найденное вещество относится именно к наркотикам, - рассказали в пресс- службе УФСИН России по Еврейской автономной области.

Запрещенное зелье изъяли. В общей сложности посетительница пыталась пронести на территорию лечебного исправительного учреждения 0,538 грамма наркотика. По данному факту возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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