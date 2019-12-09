2019-12-09T04:49:55+03:00
Общество

Ради сделки с квартирой житель Хабаровского края заплатил алименты

Долг мужчины составлял больше 125 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Ради сделки с квартирой житель Хабаровского края заплатил алиментыРади сделки с квартирой житель Хабаровского края заплатил алиментыФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае горе-отца буквально заставили оплатить алименты, лишив его возможности продать квартиру. Долг мужчины составлял больше 125 тысяч рублей. Платить деньги Житель Ванинского района не хотел. Тогда приставам пришлось действовать более радикально.

- Когда убедить должника словами не удалось, пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении квартиры. Недвижимость принадлежала неплательщику на праве собственности, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Вскоре должник сам позвонил в приставам и попросил снять ограничение, потому что ему необходимо продать жилье. Ему доступно объяснили, что сделать это можно будет только поступления всей суммы неоплаченных алиментов. Видимо, мужчина понял, что упорствовать в этом случае нет смысла, и на следующий же день рассчитался. После этого он смог спокойно продать квартиру, больше у приставов к нему претензий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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