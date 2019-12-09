2019-12-09T06:07:26+03:00
Общество

В Хабаровске 12 лет спустя заселят долгострой на Казачьей Горе

Дольщики ждали своих квартир 12 лет
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске 12 лет спустя заселят долгострой на Казачьей Горе ФОТО: Руслан ТорубаровВ Хабаровске 12 лет спустя заселят долгострой на Казачьей Горе ФОТО: Руслан Торубаров
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В Хабаровске заселят долгострой на Казачьей горе. Дом на 186 квартир начали строить на улице Тихоокеанской 12 лет назад. Сначала на объекте работала компания «Мыс», которая в 2011 году обанкротилась. Потом работу передали компании «СамСтрой», которая также не справилась с достройкой из-за финансовых трудностей.

- Только в декабре 2019 года дом наконец-то довел до ума застройщик «Внутренние инженерные системы». Торжественная церемония ввода дома в эксплуатацию уже прошла. Участие в церемонии принял губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он вместе с застройщиком и новоселами осмотрел объект, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

К слову, во время своей прогулки по сданному долгострою глава региона рассказал о ближайших планах. Так, в первую очередь в этом микрорайоне собираются расселить и снести бараки, чтобы построить пять новых домов. Нужно подумать о строительстве детского сада, магазинов и всей необходимой для нормальной жизни инфраструктуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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