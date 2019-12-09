В Хабаровском крае естественная убыль населения увеличилась в два раза

СЕГОДНЯ 06:04 2019-12-09T07:37:08+03:00

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В Хабаровском крае опубликовали официальную статистику о естественном движении населения за период январь-октябрь 2019 года. Согласно информации, предоставленной в Хабаровскстате, количество умерших превышает количество родившихся, и разрыв этот растет. Так, отрицательная разница между родившимся и умершими в регионе увеличилась в два раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. В 2019 году показатель был на уровне минус одна тысяча 367 человек, а в 2019 году - минус две тысячи 703 человека.

За январь-октябрь 2019 года родилось 12 тысяч 146 детей, умерли 14 тысяч 849 человек. Отметим также, что чаще всего в Хабаровском крае умирают от болезней системы кровообращения. Речь идет, например, об ишемической и гипертонической болезнях, а также об инфаркте миокарда. На втором месте в рейтинге болезней, от которых умирают, злокачественные новообразования.

Также в регионе стали реже заключать и расторгать браки. За указанный период зафиксировали семь тысяч 818 бракосочетаний и четыре тысячи 434 развода, в 2018 году их было семь тысяч 938 и пять тысяч 282 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU