2019-12-09T07:37:08+03:00
Общество

В Хабаровском крае естественная убыль населения увеличилась в два раза

За январь-декабрь 2019 этот показатель был на уровне минус две тысячи 703 человека
Александр ШТААЛЬ
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В два раза увеличилась отрицательная разница между родившимися и умершими в Хабаровском краеВ два раза увеличилась отрицательная разница между родившимися и умершими в Хабаровском краеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае опубликовали официальную статистику о естественном движении населения за период январь-октябрь 2019 года. Согласно информации, предоставленной в Хабаровскстате, количество умерших превышает количество родившихся, и разрыв этот растет. Так, отрицательная разница между родившимся и умершими в регионе увеличилась в два раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. В 2019 году показатель был на уровне минус одна тысяча 367 человек, а в 2019 году - минус две тысячи 703 человека.

За январь-октябрь 2019 года родилось 12 тысяч 146 детей, умерли 14 тысяч 849 человек. Отметим также, что чаще всего в Хабаровском крае умирают от болезней системы кровообращения. Речь идет, например, об ишемической и гипертонической болезнях, а также об инфаркте миокарда. На втором месте в рейтинге болезней, от которых умирают, злокачественные новообразования.

Также в регионе стали реже заключать и расторгать браки. За указанный период зафиксировали семь тысяч 818 бракосочетаний и четыре тысячи 434 развода, в 2018 году их было семь тысяч 938 и пять тысяч 282 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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