2019-12-09T07:36:06+03:00
Общество

Энергетики в Хабаровске объявили, кому отключат электричество с 9 по 15 декабря

Резать провода будут в квартирах и частных домах
Ольга КИВА
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Энергетики в Хабаровске, объявили, кому отключат электричество с 9 по 15 декабряЭнергетики в Хабаровске, объявили, кому отключат электричество с 9 по 15 декабряФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Энергетики рассказали, кому на этой неделе, с 9 по 15 декабря, отключат электричество. Речь идет о неплательщиках из Хабаровска и Хабаровского района. Это крайняя мера в отношении тех, кто упорно не хочет рассчитываться за потребленные ресурсы.

- В Хабаровске отключения коснутся домов №№2, 9, 10, 11, 16 на переулке Зеленоборском, №№2, 4, 6, 12 и 14 на переулке Ивановском, №№ 3, 16, 36, 38, 40, 42 и 43 на улице Знаменщикова, №№18, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 31а и 32 на улице Известковой. Также в списке дома №№2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 13 на улице Казачья Гора, №№ 2 и 9 на улице Лизы Чайкиной, №№4А, 7, 10 и 21А на улице Орджоникидзе, №№14А и 16 на улице Профессора Даниловского, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Не повезет жильцам домов №№16, 16А, 20, 22, 24, 122, 126, 147, 149, 151, 170, 172, 172А, 174, 174А, 176, 178, 178Б, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 215, 217, 218, 219, 220, 221 и 222 на улице Тихоокеанской, №№56, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 95 и 97 на улице Трехгорной. Посетят электрики жильцов домов №№50, 54, 56, 66, 68, 77, 78, 80 и 82 на улице Уборевича, №№2А, 4А и 6А на улице Шатова, №№40, 42, 42А, 42Б и 44 на улице Широкой, №№2А, 25, 38 и 40 на улице Ясной, а также по адресу шоссе Воронежское, 13, корпус 2.

Напомним, на прошлой неделе со 2 по 8 декабря энергетики уже отключили электричество в 320 квартирах и домах в Индустриальном районе. Собственники задолжали более 2,7 миллиона рублей. После введения ограничений компании возвращена задолженность за потребленные энергоресурсы в размере более 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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