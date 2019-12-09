Кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 60%

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-09T07:18:38+03:00

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С начала года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Магаданской области вырос на 60% и на 1 октября 2019 года составил 18,4 миллиарда рублей. Драйвером роста выступил средний и малый бизнес, кредитный портфель которого по итогам 9 месяцев увеличился почти в два раза до 12,6 миллиарда рублей.

Активную динамику в регионе также продемонстрировал розничный бизнес. Портфель потребительских кредитов вырос на 26% с начала года и превысил 5,8 миллиарда рублей. Ипотечный портфель увеличился на треть, до 2,6 миллиарда рублей, кредиты наличными – на 24%, до 2,9 миллиарда рублей. Портфель привлеченных средств физических лиц ВТБ в Магаданской области на 1 октября 2019 года составил 8,8 миллиарда рублей (+5%).

За девять месяцев этого года ВТБ выдал жителям Магаданской области 2,2 миллиарда рублей заемных средств, это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 806 миллионов рублей предоставлено в виде ипотечных кредитов.

- В рамках новой стратегии ВТБ мы активно работаем в направлении повышения клиентоцентричности бизнес-модели и цифровизации банковских услуг. Наша цель к 2022 году - стопроцентная доступность продуктов в цифровых каналах, а также лидерство по клиентской удовлетворенности. Как следствие, усилия региональной команды направлены не только на рост объемных показателей, но и на повышение качества обслуживания физических и юридических лиц, - прокомментировала Элеонора Сырченко, управляющий ВТБ в Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU